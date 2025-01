Calvizzano-Mugnano, fiume d’acqua in strada. Operai al lavoro, problemi anche a Marano

660 Visite

Migliaia e miglia di litri d’acqua in strada, al corso Italia, al confine tra i comuni di Calvizzano e Mugnano. Decine di migliaia di litri di acqua potabile, persi causa di un guasto segnalato dai residenti della zona e provocato, a quanto pare, da un incidente stradale nella serata di ieri. Sul posto sono giunti – da alcuni minuti – gli operai dei comuni coinvolti. Non è ancora chiara l’origine del guasto. Nel vicino comune di Marano, invece, difficoltà idriche – da stamani all’alba – dovute a un intoppo all’impianto di sollevamento denominato C2. Anche a Marano, operai e tecnici comunali a lavoro da diverse ore. Manca l’acqua, secondo quanto segnalato da diversi cittadini, in tante abitazioni di San Rocco e zone limitrofe.













