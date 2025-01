567 Visite

Questa notte a Marano di Napoli i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 30enne e un 17enne. Sono entrambi del posto e sono incensurati.

I carabinieri li hanno notati a via Paolo Borsellino a bordo di una Fiat Punto.

Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 150 grammi di hashish e marijuana già suddivise in dosi.

I due sono in attesa di giudizio













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews