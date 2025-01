Enrico Varriale di nuovo nei guai: un’altra donna lo accusa di violenze

145 Visite

Ancora guai per l’ex vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale, imputato a Roma in due processi per violenza. Ieri in un’aula del palazzo di giustizia capitolino è stata ascoltata una donna, nell’ambito del secondo procedimento, che ha così accusato il giornalista: «Mi ha dato uno schiaffo a piene mani che mi ha fatto cadere – ha raccontato ai giudici –. Gli attacchi di panico sono cominciati dalla sera stessa. Quando volevo scappare e lui mi ha chiusa a chiave, ho iniziato ad avere questa sensazione, ho capito che era panico: era una sensazione di pericolo, soffocamento, tremore».

Sono parole riportate dall’edizione romana di Repubblica.













