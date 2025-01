Napoli, confermato anche per il 2025 Polibus, il servizio navetta gratuito del Comune di Napoli

111 Visite

Si conferma per il 2025 Polibus, il servizio navetta gratuito del Comune di Napoli che fa da trait d’union tra il cuore storico e i teatri convenzionati della città policentrica: il TAN-Teatro Area Nord e il NEST-Napoli Est Teatro.

Un progetto creato per annullare le distanze e per favorire momenti di incontro e di confronto culturale, accompagnando gli spettatori da piazza Museo e da piazza Bovio fino alle sale presenti nei quartieri di Piscinola e di San Giovanni a Teduccio.

A partire da domenica 12 gennaio è possibile assistere a 18 spettacoli usufruendo del servizio, disponibile su richiesta.

“La conferma del servizio Polibus per il 2025 rappresenta una scelta significativa per la promozione della cultura e l’inclusività nella città di Napoli”, afferma Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli. “Con questa iniziativa, il Comune dimostra un impegno concreto nell’avvicinare i cittadini alla scena teatrale locale, superando le barriere geografiche e favorendo un accesso più democratico agli eventi culturali. L’attenzione ai teatri di periferia come il TAN e il NEST, e la facilità di accesso attraverso il servizio navetta gratuito, sono un segnale significativo di come la cultura possa diventare un ponte per la coesione sociale e il rafforzamento del legame tra i diversi quartieri della città”.

Il punto di partenza per raggiungere il NEST-Napoli Est Teatro di San Giovanni a Teduccio (via Bernardino Martirano, 14 ) è all’altezza dell’uscita della stazione Università della metro Linea 1 (piazza Giovanni Bovio).

Info e prenotazioni

Per prenotare il servizio navetta gratuito e avere informazioni sugli orari di partenza:

· per il TAN, telefonare al numero 081 585 1096 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 14:00) o inviare una e-mail a teatriassociatinapoli@gmail. com

· per il NEST, telefonare al numero 081 1952 1956 o su WhatsApp al numero 320 868 1011

Sul sito del comune tutte le info: https://www.comune.napoli.it/ polibus-2025

In allegato l’elenco degli spettacoli disponibili.













