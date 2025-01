L’Amministrazione Comunale di Striano porta il sorriso nei reparti di pediatria degli ospedali di Sarno e Nocera Inferiore

105 Visite

L’Amministrazione Comunale di Striano, guidata dal sindaco Giulio Gerli, ha concluso con successo una significativa iniziativa di solidarietà, in collaborazione con la Pro Loco di Striano: la donazione di giocattoli ai bambini ricoverati in ospedale.

La raccolta di giocattoli, avviata lo scorso 29 dicembre e proseguita fino alla Befana, ha permesso di regalare un momento di gioia ai piccoli pazienti dei reparti di pediatria degli ospedali di Sarno e Nocera Inferiore.

Grazie al supporto dell’Avis, nei giorni scorsi i giocattoli raccolti sono stati consegnati con grande entusiasmo, portando sorrisi e momenti di serenità ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

Il sindaco Giulio Gerli esprime la sua gratitudine verso tutti i cittadini che hanno partecipato con generosità: «Questa iniziativa dimostra ancora una volta il grande cuore della nostra comunità. Voglio ringraziare di cuore la Pro Loco di Striano, che ha coordinato con impegno la raccolta, l’Avis per il prezioso supporto logistico, e soprattutto i cittadini di Striano, che con le loro donazioni hanno dimostrato solidarietà e vicinanza a chi ne ha più bisogno. Portare un sorriso ai bambini in ospedale è il regalo più bello che potevamo fare in queste festività appena terminate.»

L’Amministrazione Comunale conferma il suo impegno a promuovere iniziative che uniscano la comunità e diffondano valori di solidarietà e altruismo.













