Meteo Napoli, nuvole e settimana piovosa

Una settimana abbastanza piovosa in tutta la Campania. Precipitazioni sparse nel pomeriggio di martedì 7 gennaio. Nel prossimo fine settimana previste piogge su tutto il territorio regionale, con temperature in calo che raggiungeranno una minima di -5 gradi in Irpinia

Meteo Napoli

Settimana a Napoli caratterizzata dal bel tempo per la maggior parte dei giorni. Leggere precipitazioni, però, nei pomeriggi di martedi e giovedi. Maltempo in arrivo nel prossimo fine settimana. Temperature in media tra 0 e 17 gradi.













