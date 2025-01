Meloni da Trump. I media americani: “Sul caso Sala ha premuto in modo aggressivo”

292 Visite

Giorgia Meloni e Donald Trump si sono incontrati, nella notte italiana, a Mar-a-Lago, in Florida. Sul tavolo diversi temi.

Nel corso del loro incontro la premier italiana e il Presidente degli Stati Uniti hanno parlato anche del caso di Cecilia Sala, la giornalista detenuta in Iran dal 19 dicembre. Lo rivela il New York Times, citando una fonte informata sull’incontro, secondo cui la Meloni “ha premuto in modo aggressivo” su questo.

Quella dell’incontro fra Meloni e Trump stata anche l’occasione per affrontare alcuni dei temi che segneranno la seconda presidenza Trump: le forniture di gas, i dazi che si potrebbero abbattere sui prodotti europei, la guerra in Ucraina, i conflitti e le tensioni che agitano il Medio Oriente.













