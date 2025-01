ENZO RIVELLINI (COORDINATORE CITTADINO LEGA NAPOLI/INSIEME PER NAPOLI): “PERCHE’ L’ESPERTO FULVIO MARTUSCIELLO AVVERTE I CONSIGLIERI DELUCHIANI SULLA LORO EVENTUALE E SUCCESSIVA DECADENZA?”

286 Visite

“Probabilmente l’amico Martusciello, sulla possibile decadenza dei Consiglieri Regionali eletti nelle liste a sostegno di De Luca se verrà bocciata le legge sul terzo mandato, ha ragione”. Questa è la dichiarazione di Enzo Rivellini, coordinatore cittadino LEGA NAPOLI/NAPOLI CAPITALE, che aggiunge: “non si capisce però quale sia il vantaggio nell’avvertire e provocare i Consiglieri deluchiani a non candidarsi con il Governatore uscente. Difatti se questi ultimi abbandonano De Luca e si candidano nel Centrosinistra a guida PD, addirittura costringendo lo stesso Presidente uscente a ritirarsi, i ns avversari si rafforzeranno. Non penso nemmeno che l’amico Fulvio, esperto politico, possa prendere in considerazione di candidare nel suo partito i Consiglieri di sinistra, protagonisti del disastro della Giunta De Luca. Probabilmente , come sulla sua autorevole ma improbabile candidatura, il Segretario Regionale di F.I., vuole stimolare il Centrodestra ad un positivo attivismo, e godere di una presenza mediatica, che è indubbiamente utile a tutta la ns coalizione. E’ arrivato però il momento di evitare le schermaglie e le provocazioni e di concretizzare l’azione politica del Centrodestra, definendo i programmi e le linee guida del prossimo Governo Regionale. Per questo il coordinamento cittadino della LEGA NAPOLI/INSIEME PER NAPOLI, inviterà sia lui che i ns alleati (e tutti i Napoletani che amano la città), ad una iniziativa programmatica per rilanciare Napoli, mortificata e dimenticata da De Luca e compagni. Si può addirittura affermare che dopo la “cura” De Luca la ns. città, oggettivamente CAPITALE DEL MEZZOGIORNO non è piu’ CAPOLUOGO DELLA REGIONE CAMPANIA!”, così, in una nota Enzo Rivellini, coordinatore Lega Napoli.













