NAPOLI: aggredisce un medico del Cotugno per la lunga attesa, arrestata. Carabinieri denunciano anche 3 suoi parenti

Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per lesioni, violenza e minaccia a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio Angela Aruta, 41enne già nota alle forze dell’ordine. Lo zio era al pronto soccorso del Cotugno. Lamentando la lunga attesa insieme a 3 parenti, la 41enne ha minacciato la dottoressa di turno, poi l’ha aggredita.

La donna è finita in manette, sottoposta ai domiciliari in attesa di giudizio. I 3 parenti sono stati denunciati per minaccia a personale sanitario.

Per il medico lesioni guaribili in 5 giorni.

ARUTA ANGELA, NAPOLI 26.01.1982













