Marano, tanti cittadini ci scrivono: “Donna bloccata nei bagni del cimitero e liberata solo grazie all’aiuto dei visitatori. E poi la condizione di alcune cappelle”

Gentile direttore, dopo che il sindaco ha tanto elogiato il lavoro al cimitero, per l’asfalto realizzato nella strada all’interno, ci si è dimenticato di sistemare i bagni, visto che stamattina una signora è rimasta bloccata all’interno nonostante le porte siano sprovviste di chiavi. Grazie ad altri visitatori si è potuta liberarla. E poi ci sono le cappelle private in pessimo stato, come dimostrato in foto. Si aspetta che succede qualcosa? Per non parlare della consegna dei loculi. Altro che elogiare, dove sono i preposti alla sicurezza?

Antonio (Marano)













