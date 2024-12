Meteo, l’Anticiclone delle Azzorre regalerà un Capodanno asciutto

286 Visite

Un aumento della pressione atmosferica sul Mediterraneo sta favorendo un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche in Italia. Residue piogge e nevicate interessano solo alcune aree isolate del Paese. La giornata di Santo Stefano, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, vedrà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo in tutto il Paese. Ampie schiarite si faranno strada nel pomeriggio, segnando l’inizio di un periodo di stabilità atmosferica. Le temperature tenderanno a salire gradualmente, avvicinandosi ai valori medi stagionali nei giorni successivi. Le previsioni indicano poi «che il Capodanno sarà caratterizzato da una predominanza di alta pressione, grazie all’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo e su parte dell’Europa. Questo scenario – prosegue il Cmi – garantirà tempo stabile e asciutto, con temperature in linea o leggermente superiori alla media. I cieli saranno generalmente sereni o poco nuvolosi, anche se su Pianura Padana e nelle vallate interne potranno formarsi nebbie o foschie».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews