Marano, illuminazione pubblica? Izzo: “Nel centro storico un disastro, buio in tanti punti”

Centro storico sempre più abbandonato a se stesso con l’illuminazione pubblica spenta da alcune sere al corso Vittorio Emanuele. Gli abitanti di corso Vittorio Emanuele sono esausti dell’ abbandono totale del quartiere invaso dall’ immondizia, isolato per la chiusura della strada da qualche anno e da alcune sere al buio. I residenti del posto denunciano il pericolo per la propria incolumità nel percorrere una strada chiusa e al buio terra di ratti per l’ immondizia che viene lasciata in prossimità dell’ immobile pericolante che vede la strada chiusa da alcuni mesi. Sindaco, se ci sei batti un colpo.

Michele Izzo consigliere comunale