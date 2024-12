Controlli della Polizia a Torre Annunziata. Sanzionate 5 gioiellerie

115 Visite

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato controlli all’interno di un centro commerciale a Torre Annunziata.

In particolare, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Napoli e del Commissariato di Torre Annunziata hanno controllato alcune attività commerciali, accertando che cinque gioiellerie avevano esposto monili preziosi senza la prescritta licenza per il commercio di oggetti preziosi; per tali motivi, i titolari sono stati sanzionati amministrativamente.

Ancora, gli agenti del locale Commissariato con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Torre Annunziata ed in particolare nelle vie Plinio, Settetermini, Cuparella. Parini, Prota, e vico Sorte.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 96 persone, di cui 15 con precedenti di polizia.













