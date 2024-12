COVID: RASTRELLI (FDI), CONDANNA DE LUCA E’ SEGNALE EVIDENTE DI IMPLOSIONE SISTEMA POTERE

224 Visite

“Neppure lo scudo erariale è riuscito a proteggere il presidente De Luca dalle sue gravissime responsabilità contabili”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, per il quale “la condanna della Corte dei Conti per oltre 600.000 euro per la surreale vicenda delle smart card, certifica ancora una volta il dispregio del pubblico denaro da parte della Giunta regionale”. “È il segnale evidente della implosione di un sistema di potere e di impunità”, conclude Rastrelli”.

