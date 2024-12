Siria. Il regime di Assad è caduto. I ribelli: “Il tiranno è fuggito”

146 Visite

Le agenzie hanno battuto una serie di notizie che confermano la definitiva caduta del regime: I ribelli siriani annunciano che Damasco è “libera da Assad”, che “il tiranno è fuggito”.

Varie fonti confermano che il presidente – ormai ex presidente – siriano è fuggito in aereo per destinazione ancora sconosciuta. Il premier siriano si dice pronto a collaborare con “la leadership che verrà scelta dal popolo”.

Testimoni riferiscono che migliaia di persone, in auto e a piedi, si sono radunate nella piazza principale di Damasco, agitando le mani e scandendo lo slogan “Libertà, libertà”

Insieme alla caduta del regime di Assad i ribelli abbattono le statue che rappresentano i 50 anni di dominio assoluto del partito Baath e della famiglia Assad.

Gli abitanti di Damasco hanno festeggiato nelle notte nelle strade della capitale la caduta del governo del presidente Bashar al-Assad . Gli insorti siriani del gruppo Hayat Tahrir al-Sham, guidato da Abu Mohammed al-Jolani, nome di battaglia di Ahmed al-Sharaa, hanno conquistato la Siria in un’ offensiva lanciata appena undici giorni fa . Damasco, una delle città più antiche del mondo, è “libera dal tiranno Bashar al-Assad” è il messaggio dei ribelli. “Questo è il momento che gli sfollati e i prigionieri aspettavano da tempo, il momento di tornare a casa e il momento della libertà dopo decenni di oppressione e sofferenza”, si legge in un comunicato da parte dell’Alleanza islamista. Festeggiamenti sono avvenuti anche per le strade di Homs, come riporta Al Jazeera, dove centinaia di persone si sono riunite presso l’iconica “ rotonda dell’orologio ”.













