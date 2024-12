Napoli, Arzano, Ottaviano e Quarto: le operazioni della Polizia

145 Visite

Controlli della Polizia di Stato ad Arzano.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Arzano.

In particolare, personale del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, ha identificato complessivamente 218 persone, di cui 27 con precedenti di polizia, e controllato 103 veicoli; sono state, altresì, contestate 2 violazioni del Codice della Strada.

Napoli, 7 dicembre 2024

Quarto: detiene droga in casa. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 30enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione di un uomo a Quarto dove hanno rinvenuto, in un mobiletto del bagno, un pezzo di cocaina di circa 40 grammi e materiale per il confezionamento; nel salone, invece, sono state trovate altre 5 dosi della stessa sostanza stupefacente e 6180 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Napoli, 7 dicembre 2024

Controlli “movida” a Chiaia.

Nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’ASL NA1, ha effettuato controlli nel quartiere Chiaia.

Nello specifico, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando e Arenella, gli operatori della Guardia di Finanza, con il supporto di personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania e con l’ausilio della Polizia Locale e dell’ASL Napoli 1, hanno identificato complessivamente 74 persone, di cui 5 con precedenti di polizia.

Nel corso del servizio, sono stati, altresì, controllati 3 esercizi commerciali ai cui titolari sono state imposte diverse prescrizioni per violazioni relative alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare, difformità strutturali e violazioni in materia di impatto acustico.

Napoli, 7 dicembre 2024

Ottaviano: detiene armi, oltre 300 munizioni di vario calibro, una katana e una roncola. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il fenomeno di detenzione abusiva di armi, nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 76enne di Ottaviano per detenzione abusiva di armi clandestine e detenzione illegale di munizionamento.

In particolare, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno controllato l’abitazione di un uomo ad Ottaviano dove hanno rinvenuto 2 pistole a salve con 101 proiettili a salve e altre 85 munizioni da caccia di vario calibro.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno esteso il controllo in un’area di pertinenza dell’immobile, in uso esclusivo all’indagato, dove, tra rifiuti speciali di vario genere, hanno trovato una pistola “Beretta” cal. 9 con matricola abrasa, un’altra pistola a salve smontata, 12 caricatori privi di munizioni e 123 cartucce di vario calibro, di cui 42 a salve.

Ancora, in uno sgabuzzino ivi presente sono state, altresì, scoperte una katana e una roncola; mentre nell’autovettura hanno rinvenuto una pistola “Bruni” cal. 9 rifornita con 10 cartucce a salve.

Per tali motivi, il 76enne è stato tratto in arresto dal personale operante nonché denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.













