WWF Caserta. Eletti il nuovo Presidente e Vice Presidente del WWF

Il giorno 7 dicembre 2024 si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio Direttivo del WWF Caserta, così come è stato eletto nell’affollata assemblea dei Soci dello scorso 30 novembre. I nuovi Consiglieri Brigida Consales, Ciro De Maio, Anna Nappi, Gaia Noboa de Jesus, Giovanni Pastore, Renato Perillo, Martina Roccasecca e Roberto Ruocco si sono incontrati presso la Sede Operativa del WWF Caserta per eleggere il nuovo Presidente e il Vicepresidente, così come stabilito dalle norme statutarie. Una caratteristica decisamente innovativa del nuovo Consiglio è la sua età media, decisamente più bassa rispetto al passato, grazie all’ingresso di tre giovanissime socie ed attiviste, mentre è stato mantenuto inalterato il perfetto equilibrio delle quote rosa. All’incontro erano presenti anche la Presidente uscente Carmela Biondo ed il Delegato WWF Italia Raffaele Lauria. Il Consiglio Direttivo all’unanimità ha eletto per il prossimo triennio Presidente del WWF Caserta Renato Perillo che, dopo aver ringraziato i presenti, si è augurato di poter sostenere degnamente questo impegnativo ruolo, secondo la massima collegialità e sempre nel solco della missione del WWF. Il neopresidente ha proposto di far ricoprire il ruolo di Vicepresidente alle giovani neoconsigliere Brigida Consales, Gaia Noboa de Jesus e Martina Roccasecca, che si alterneranno con turni semestrali, per intraprendere un percorso di mentoring teso ad un reale avvicendamento generazionale. Per il prossimo semestre è stata eletta vicepresidente Gaia Noboa De Jaeus che, non senza emozione, ha ringraziato per la fiducia accordata e per la possibilità di cimentarsi in un’esperienza completamente nuova. La preparazione nei più svariati ambiti e le sperimentate competenze di tutti i Consiglieri e dei numerosi Attivisti che collaboreranno, saranno messe a sistema per perseguire l’obiettivo di contribuire a costruire un Mondo in armonia con la Natura













