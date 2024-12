Arco Felice Vecchio, lunedì inaugurazione nuove luci

97 Visite

Lunedì 9 dicembre alle ore 17.30 i sindaci di Pozzuoli Luigi Manzoni e di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione presenzieranno all’inaugurazione del sistema di illuminazione dell’Arco monumentale di Arco Felice vecchio, azione progettata e realizzata in sinergia tra le due amministrazioni, al fine di valorizzare una risorsa archeologica e storica unica, che mette in collegamento le città di Pozzuoli e Bacoli.

“Siamo orgogliosi di aver aggiunto un altro tassello al processo di valorizzazione della nostra meravigliosa terra: dopo l’illuminazione della Montagna Spaccata, realizzata in collaborazione con il Comune di Quarto e l’Associazione Flegrea 80010, insieme al Sindaco di Bacoli lunedì porteremo la luce ad uno dei nostri simboli, una gloriosa opera ingegneristica che oggi collega le nostre due città”, ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.

“È un’opera dallo straordinario valore culturale, storico e di viabilità. Illuminare l’Arco Monumentale, icona del nostro territorio, al confine tra i due comuni significa rafforzare le sinergie tra le comunità flegree di Bacoli e Pozzuoli. Inoltre, illumineremo un tratto di strada strategico, che è anche via di esodo da Piano di Protezione civile per i cittadini di bacolesi e montesi”, ha concluso il Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.

Costruito nel 95 d.C. per consentire il passaggio della via Domitiana attraverso il monte Grillo, l’Arco Felice può essere considerato l’ingresso monumentale alla città di Cuma lungo il lato orientale. Si ipotizza che per la sua edificazione sia stato necessario ampliare il taglio nel monte che, forse, già sussisteva in età greca. L’arco, alto circa 20 metri, venne progettato per essere contemporaneamente porta urbana ed arco trionfale, oltre che parte del sistema difensivo.













