Casavatore. Il vice Prefetto Giovanni Lucchese è il nuovo commissario prefettizio del Comune

Sotto osservazione la Festa dei Gigli, tremano i politici. Arriva dopo lo scioglimento del consiglio comunale in seguito alla mozione di sfiducia dei consiglieri che hanno mandato a casa anzitempo il sindaco Luigi Maglione, che ha concluso con un anno e mezzo di anticipo il proprio mandato. Sessantacinque anni, una laurea in Giurisprudenza, Lucchese vanta esperienze in giro per l’Italia presso le Prefetture di Grosseto, Napoli, Foggia, Caserta, dove ha ricoperto numerosi incarichi tra cui quelli di Commissario straordinario presso il comune di Cesa, di Commissario prefettizio presso il comune di Melito, Casandrino, Monte di Procida e Casavatore di Commissario straordinario presso il comune di Anzano di Puglia (2008) e di Commissario straordinario presso il comune di Torremaggiore (2010). Da oggi guiderà il comune di Casavatore fino alle elezioni. Lucchese ritorna in città dopo essere stato alla guida del comune a seguito dello scioglimento dell’ente del 2015 in cui il Prefetto di ferro aveva approvato il regolamento Antimafia per evitare infiltrazioni camorristiche nella storica kermesse. Regolamento che in questi anni sarebbe stato continuamente violato. Sul tavolo ci sarebbe anche la gestione burocratica dell’ente ad opera di alcuni dipendenti.

