Casavatore, passa la sfiducia: a casa il sindaco Maglione

Passa la sfiducia al sindaco: a casa Maglione. Arriva il commissario prefettizio. Il Pd già con il nome del sindaco in tasca. così che dopo giorni di tira e molla tra accuse velate e non, che i consiglieri di opposizione unitamente a quelli di maggioranza (Pd e M5S) dopo aver depositato in una nota inviata al Prefetto di Napoli, alla segretaria generale del comune e al Presidente del Consiglio Claudio Caturano, la mozione di sfiducia ieri sera, durante il consiglio comunale, hanno sancito la fine anticipata della consiliatura Maglione. Tante le accuse rimpallate, ma sta di fatto che al di là dello scontro ufficiale sull’acquisizione dell’ormai famigerata rampa, i motivi sembrano essere altri e più profondi così come dichiarato da Maglione durante la sua arringa in assise. Si andrebbe dal complesso ex Niccolai alla masoneilan al Puc. Dunque, a Casavatore è già campagna elettorale e i nomi che si ricorrono (ovviamente solo vox populi) sono già tanti. Si va dall’avvocato Fabrizio Celaj a Marcella D’Auria e Marco Capparone. Senza contare l’avvocato Maurizio Caporaso, Corrado Sannino e il dott. Fabio Machiella. Accuse in consiglio anche per il coinvolgimento di un ombra “grigia” politica del territorio. Intanto con l’avvento del commissario prefettizio dubbi e paure serpeggerebbero per la storica Festa dei Giglio.

