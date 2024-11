QUATTRO ANNI SENZA MARADONA, L’OMAGGIO DEL NAPOLI AL MURALE CON CONTE, DI LORENZO E DE LAURENTIIS

Quattro anni senza Diego armando Maradona, un anniversario da celebrare in tutta la città. Tanti gli omaggi per l’argentino nelle prossime ore, ma a aprire la giornata ci ha pensato direttamente il Napoli.

Questa mattina, infatti, Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Di Lorenzo sono stati in visita al murales di Diego presente ai Quartieri spagnoli. Sempre più meta di pellegrinaggio per turisti, appassionati, tifosi o semplicemente curiosi, che utilizzano il “Largo Maradona” come luogo votivo in cui ricordare e celebrare le gesta del Pibe de Oro.