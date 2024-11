F.I.S.E. CAMPANIA, IL RINNOVO DELLE CARICHE REGIONALI. C’E’ ANCHE SBRIZZI

F.I.S.E. Campania, elezioni 2024, Rosario Sbrizzi. Il 02/12/2024 è in programma il rinnovo delle cariche del Consiglio Regionale della Campania, a supporto del candidato Presidente Fabio Testa, tra i candidati consiglieri ci sarà la new entry Rosario Sbrizzi, storico istruttore della scuola di equitazione Equineapolis. “Con oltre 20 anni di esperienza nel settore equestre, ricopro i ruoli di istruttore presso l’Equineapolis, sito in un polmone verde nei pressi della città, a Villaricca, dove per i cavalli è un oasi, e di domatore e addestratore di cavalli giovani presso l’incremento ippico regionale di Santa Maria Capua Vetere dove stiamo riportando alla luce l’unica razza di cavalli autoctona Italiana vincente con i fratelli D’Inzeo, il cavallo salernitano. La mia carriera è stata guidata dalla passione per il mondo del cavallo e dalla continua ricerca di un miglioramento tecnico e umano, sia per gli animali che per gli allievi. La lealtà, la sincerità e la volontà di trasmettere il mio sapere sono i principi fondamentali che orientano ogni mio approccio professionale. Ho l’obiettivo di promuovere il benessere del cavallo, migliorare le strutture e incentivare lo sviluppo delle nuove generazioni di cavalieri, sempre nel rispetto della tradizione e della sicurezza. Con un approccio collaborativo e propositivo, sono pronto a lavorare per lo sviluppo di nuove iniziative, la crescita della comunità equestre e il supporto alle nuove generazioni di cavalieri.” “LO SPORT COME OBIETTIVO PRINCIPALE”

Articolo di Marco Tagliaferri