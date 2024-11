Marano, avvisi Tari 2019-2020. I cittadini: “Maggiorazioni e non rispondono alle nostre mail”

209 Visite

Gentile direttore, da quando abbiamo ricevuto gli avvisi Tari è un inferno. A parte che hanno applicato una maggiorazione di oltre 500 euro ma non riusciamo né a parlare al telefono né tantomeno accettano le nostre email.

Il sindaco Morra, in un recente post, aveva girato recapiti e email ma praticamente inattive. Come si può comunicare??? abbiamo la tecnologia che potrebbe alleggerire il carico ma non funziona.

Grazie anticipatamente se può aiutarci

Firmato una Cittadina di Marano













