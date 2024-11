Marano, via Casagiarrusso: carabinieri e 118 sul posto per un accoltellamento

1.761 Visite

Pochi minuti fa in via Casaggiarrusso i Carabinieri e i sanitari del 118 sono intervenuti per un accoltellamento. Non è chiaro se si sia trattato di una lite tra un uomo e una donna o due amici. Non sono ancora chiare, dunque, le motivazioni che hanno innescato la violenza. Il ferito è stato trasportato in ospedale e sembrerebbe fuori pericolo. Indagano i Carabinieri della locale Compagnia. Seguiranno aggiornamenti.













