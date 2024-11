Marano, 47enne ferito al volto da una donna. L’aggressione (con un coltello) in pieno centro storico

2.786 Visite

Ha 47 anni ed è di Villaricca l’uomo ferito al volto con un’arma da taglio, circa un paio di ore fa, nel centro storico di Marano. L’aggressione è avvenuta tra piazza Spirito Santo e via Casaggiarrusso. Una donna – secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia di – si è scagliata contro il 47enne, ferendolo al volto. I motivi dell’aggressione non sono ancora noti. Sul posto sono accorsi, oltre ai militari dell’Arma di via Nuvoletta, anche i sanitari del 118. L’uomo è stato trasportato presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano. Non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno raccogliendo alcune testimonianze. Le persone coinvolte non avrebbero legami di carattere sentimentale o familiare. Indagini in corso per definire l’esatta dinamica dell’accaduto. La donna sembra abbia qualche problema di natura psichica.













