Chiara Doria: “Accuse costruite ad arte, la verità emergerà in tribunale”

“In merito agli articoli pubblicati nelle ultime ore, desidero condividere alcune riflessioni per garantire chiarezza e rispetto verso chi segue questa vicenda. La narrazione che mi coinvolge in presunti episodi di molestie verso vicini di casa è gravemente distorta e in alcun modo veritiera e merita un’analisi attenta. I fatti riportati, che si basano su una sola versione degli eventi, trascurano un elemento cruciale: oltre un anno fa, sono stata io a presentare una denuncia contro le persone che ora avanzano queste accuse.

La tempistica di questa nuova denuncia è certamente sospetta, soprattutto considerando la coincidenza con il procedimento già avviato sulla base della mia querela. È fondamentale ricordare che viviamo in uno Stato di diritto, dove il luogo appropriato per accertare la verità è il tribunale e non i media.

La giustizia seguirà il suo corso, e ho piena fiducia negli organi competenti affinché emerga una visione completa e veritiera degli eventi. Trovo anche curioso come la mia partecipazione a programmi televisivi venga utilizzata come elemento narrativo, quasi a voler enfatizzare un presunto contrasto tra vita pubblica e privata.

È evidente che l’attenzione mediatica, se non gestita con attenzione, può facilmente diventare uno strumento per distorcere i fatti a fini sensazionalistici. Rimango serena e concentrata, consapevole della mia estraneità rispetto a queste accuse.

Il mio impegno, sia professionale che personale, è sempre stato orientato al rispetto delle leggi e alla difesa di chi si affida alla mia consulenza.

Auguro a chi sceglie di speculare su vicende ancora da chiarire di trovare presto maggiore equilibrio e rispetto per il valore della verità. Nel frattempo, continuerò a esercitare con passione e dedizione la mia professione, che da anni rappresenta la mia più grande vocazione.

Santa Maria Capua Vetere, 24/11/2024

Avv. Chiara Doria













