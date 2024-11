Napoli, medici di famiglia: è crisi

167 Visite

a Napoli mancano circa 36 medici di famiglia e in Campania un medico su due supera il massimale degli assistiti. L’ultimo report della Asl Na1 fotografa una situazione allarmante circa la carenza di medici di base nel capoluogo partenopeo. Ogni Distretto sanitario conta circa 55 medici ma le zone maggiormente scoperte sono quelle periferiche comprese nei distretti 26 e 28. In alcuni territori come Scampia «è complicato trovare locali commerciali da adibire a studi medici.

I camici bianchi possono aprire uno studio in tutto il perimetro della municipalità che è molto vasto», spiega il consigliere comunale Gennaro Acampora. Ciò si traduce spesso in cittadini che, pur avendo formalmente un medico di base, lo conoscono a stento e vi si recano raramente a causa della lontananza. Alcuni cittadini della X municipalità abitanti a Capodimonte hanno il loro medico ai Ponti Rossi e ciò rende impossibile ai pazienti – soprattutto a quelli anziani e non automuniti – farsi visitare all’occorrenza.

Il rapporto medico-paziente viene quindi forzatamente relegato ai dispositivi elettronici mediante i quali i pazienti richiedono ricette e i dottori gliele inviano. «Più che medici, ormai, siamo burocrati», afferma Antonio V., giovane medico di famiglia napoletano. Nell’immaginario comune, un medico di famiglia dovrebbe conoscere a menadito la storia clinica dei propri pazienti, recarsi nelle loro abitazioni e, addirittura, ricordarne i nomi. Ciò differisce profondamente dalla realtà odierna, soprattutto a causa della mole di lavoro che un medico di base è tenuto a svolgere che poco si confà alla professione e che la rende, per estensione, poco attraente».

Più medici hanno infatti rilevato che il tempo impiegato a redigere certificati di malattia o per la prescrizione dei farmaci è maggiore di quello che impiegano ad auscultare polmoni. Con più di 1.500 pazienti, la capacità per un medico di dare l’adeguata assistenza a tutti si riduce all’osso. I medici di base sono l’avamposto della salute e, quando non riescono a garantire la loro presenza agli assistiti, questi ultimi si riversano nei pronto soccorso affollandoli.













