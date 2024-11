Una canzone inedita di Pino Daniele domenica nel prepartita di Napoli- Roma al Maradona

247 Visite

Una canzone inedita di Pino Daniele sarà diffusa allo stadio Maradona domenica in occasione del match Napoli-Roma. Il brano sarà lanciato nel prepartita, un momento speciale per i 50mila tifosi sulle tribune, la scoperta di una delle canzoni mai pubblicate del grande cantautore napoletano. Un patrimonio immenso, ancora sconosciuto. La canzone sarà svelata in anteprima domani mattina dalla Warner Music, domenica il pezzo potrà arrivare a tutti. Napoli, Pino Daniele e lo stadio intitolato a Maradona, la vigilia del decimo anniversario della scomparsa del cantautore, che ricorrerà il 4 gennaio 2025, già riserva delle sorprese. Anche il Capodanno in piazza del Plebiscito è dedicato al grande musicista.













