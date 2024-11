Mugnano. mensa scolastica. La replica dei Consiglieri di opposizione al vicesindaco. “LE CHIACCHIERE LE FANNO IL SINDACO E LA MAGGIORANZA, I FATTI DICONO CHE SIAMO A METÀ NOVEMBRE E LA MENSA SCOLASTICA ANCORA DEVE PARTIRE”

Ci ripetiamo: in un paese civile la gara per l’affidamento del servizio della mensa scolastica andava fatta a fine dell’anno scolastico scorso in modo da garantire la partenza della refezione ad inizio delle lezioni dell’anno scolastico corrente. Inutile dare la colpa ad altri per nascondere ritardi ed inefficienze, il problema é politico. Siamo fermamente convinti che con €3,70 al ribasso non sarà garantito un pasto di qualità e siate certi su questo vigileremo attentamente, perché con i bambini non si scherza!

I consiglieri comunali di OPPOSIZIONE: Nello Romagnuolo (Periferia Attiva) Gennaro Ruggiero (Fratelli d’Italia) Luisa Tammaro (Fratelli d’Italia) Massimo Vallefuoco (Movimento 5 Stelle)