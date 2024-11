GIUGLIANO-POTENZA: 1-2, Caturano gela il De Cristofaro

195 Visite

Una bella doppietta di Caturano consente al Potenza di passare al De Cristofaro di Giugliano. Successo meritato per gli uomini di De Giorgio, passati in svantaggio al 43′ del primo tempo. Il gol dei padroni di casa è siglato da Njambè, che trasforma un penalty fischiato per un fallo su Padula. Ripresa tutta di marca ospite. I lucani pareggiano al 4′ con Caturano, ben imbeccato da sinistra da Burgio, poi raddoppiano, sempre con l’attaccante di origine napoletana, al 30′. Di splendida fattura la seconda realizzazione, con Caturano che si avvita bene in area di rigore e di testa mette alle spalle di Russo. Giugliano poco lucido in fase di manovra e con alcuni uomini in giornata decisamente no. Per gli uomini di Bertotto è la seconda sconfitta consecutiva, la sesta dall’avvio del torneo.













