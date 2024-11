Zelensky: “Con Trump la guerra finirà prima. Grazie a Meloni per sostegno al G7”

106 Visite

La telefonata intercorsa ieri tra Olaf Scholz e Vladimir Putin potrebbe già aver sortito degli effetti, quantomeno psicologici. Ne è una prova la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista a Radio Ucraina. A suo dire, Kiev deve “fare di tutto per porre fine alla guerra nel 2025 attraverso la via diplomatica” ma partendo da un’ “Ucraina forte”

Molto significative sono anche le reazioni che giungono dal G7 in sostegno all’Ucraina. “Dopo 1.000 giorni di guerra, riconosciamo l’immensa sofferenza sopportata dal popolo ucraino. Nonostante queste difficoltà, gli ucraini hanno dimostrato una resilienza e una determinazione senza pari nel difendere la propria terra, la propria cultura e il proprio popolo. La Russia resta l’unico ostacolo ad una pace giusta e duratura” si legge in una dichiarazione di sostegno all’Ucraina da parte dei leader G7, su iniziativa del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha rimarcato come le 7 grandi economie confermano il proprio impegno a imporre gravi costi alla Russia attraverso sanzioni, controlli sulle esportazioni e altre misure efficaci. “Restiamo uniti con l’Ucraina”, ribadiscono i leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti.

Il presidente ucraino si è detto “profondamente grato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a tutti i leader del G7 per la loro voce unita nel sostenere l’Ucraina”. In un post social ha sottolineato che “i leader del G7 hanno dimostrato ancora una volta un incrollabile sostegno all’Ucraina mentre ci avviciniamo al millesimo giorno da quando è iniziata l’aggressione su vasta scala della Russia“.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews