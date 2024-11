191 Visite

Sinner supera Ruud in due set

Jannik Sinner supera il norvegese Casper Ruud in due set per 6-1, 6-2 e si qualifica in finale contro lo statunitense Taylor Fritz. Nonostante alcune buone intuizioni dell’avversario, numero 7 della classifica Atp, l’azzurro, numero 1 del mondo, domina entrambe le frazioni e vince senza particolari difficoltà.