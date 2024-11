NAPOLI. NODO GARIBALDI, IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA L’AGGIUDICAZIONE: SI FIRMA IL CONTRATTO PER IL PRIMO LOTTO

162 Visite

Confermata dal Consiglio di Stato l’aggiudicazione del lotto “Nodo Garibaldi”, procedura di EAV, per l’affidamento della progettazione dei lavori di riqualificazione e riorganizzazione del nodo intermodale del complesso di Piazza Garibaldi. Il primo lotto riguarda il nuovo riassetto urbanistico della trincea ferroviaria tra le stazioni di Napoli Porta Nolana e Piazza Garibaldi, con la creazione di un nuovo collegamento pedonale, e l’efficientamento e rifunzionalizzazione del fabbricato uffici di Porta Nolana, per un valore di € 86,4 milioni.

“Si tratta – dichiara il Presidente Vincenzo De Luca – della prima parte dell’intervento più ampio che prevede la riqualificazione complessiva del nodo est di Napoli. L’intero progetto prevede anche la creazione di un parco pubblico all’altezza di via Ferraris, la nuova sede della Regione, la nuova viabilità in ingresso alla città da Napoli est. Prende corpo così un progetto di grande valore ambientale e urbanistico. Nel prossimo mese di gennaio saranno resi noti i risultati del concorso internazionale di progettazione per la realizzazione della nuova sede della Regione. Ci auguriamo sia una proposta progettuale di grande architettura contemporanea, di grande funzionalità e di grande valore urbanistico internazionale”.