Marano, De Stefano: “Inquietanti le risposte del sindaco Morra sulla questione igiene urbana, personale e penali non applicate alla ditta”

IL PEGGIOR SORDO E’ COLUI CHE NON VUOL

SENTIRE

Alla luce dell’incontro svoltosi ieri su richiesta

della minoranza a seguito dei sviluppi

dell’inchiesta guidiziaria condotta dalla Procura

di Napoli Nord che vede coinvolti ex Sindaco ed

ex vice sindaco del PD nonché alcuni dipendenti

del Comune di Marano attualmente ancora in

servizio, a precise domande poste dal consigliere

de Stefano Salvatore sono state fornite risposte

inquietanti da parte del primo cittadino.

Il Sindaco ha ribadito ancora una volta dopo

averlo affermato in consiglio comunale che nei

confronti della Green Line, ditta che svolge

attualmente il servizio di raccolta e smaltimento

rifiuti, non possono essere sollevate

contestazioni ed applicate eventuali penali,

poiché la ditta (che svolge in via temporanea il

servizio) è stata scelta dalla short list tenuta dalla

Prefettura di Napoli.

Ed inoltre, il consigliere De Stefano ha chiesto la

motivazione per la quale nonostante il comune

risulti essere in carenza di personale, ha

trasferito due unità lavorative da uffici strategici

(anagrafe) a svolgere mansioni di sorveglianza

della nettezza urbana.

Tra l’altro, proprio uno di questi due dipendenti

era mensionato negli ultimi 2 decreti di

scioglimento del Comune e per di più gli stessi 2

dipendenti erano stati precedentemente già

spostati dai Commissari Prefettizi dalla mansione

di sorveglianti.

Sul punto, il Sindaco candidamente ha ammesso

che è stata una scelta dettata dalla necessità di

implementare il servizio di igiene urbana.

Infine, ulteriore motivo di perplessità per il

consigliere De Stefano rimane la discrepanza del

numero dei dipendenti della ditta Green Line

forniti dal Sindaco (93) rispetto a quelli invece

che risultano effettivamente in servizio (85).

Nel prossimo futuro dunque quali saranno i

criteri utilizzati per ricoprire questi 8 posti

vacanti?

Forse saranno coperti dagli attuali 8 stagionali?

Insomma un incontro che invece di fugare dubbi

ha ingenerato ulteriori perplessità mettendo in

evidenza grande approssimazione da parte del

Primo cittadino e proprio per queste ragioni e

nell’interesse della città il consigliere De Stefano

invita il Sindaco e trarre le conclusioni per evitare

l’intervento degli Organi sovraordinati e dunque

un ulteriore mortificazione per la città.

CONSIGLIERE COMUNALE

SALVATORE DE STEFANO













