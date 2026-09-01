Marano, nuovo personale in servizio da oggi: sei assunzioni per rafforzare gli uffici comunali

Prendono servizio oggi 1 settembre tre nuovi istruttori tecnici (due geometri ed un ingegnere), due istruttori Informatici (figure totalmente ed incredibilmente assenti nel precedente apparato comunale) ed un funzionario esperto giuridico, su cui l’Amministrazione commissariale conta particolarmente per “puntellare” l’Ufficio anagrafe, lo Stato civile e l’Elettorale.

Con lo scorrimento e l’utilizzo di personale che ha superato l’idoneità in altri comuni viciniori si è velocizzata la copertura dell’organico Maranese favorendo anche personale già formato e immediatamente utilizzabile a pieno regime.

Nota stampa