Semestre Filtro, oggi si parte: Federico II e Sannio insieme per accogliere le matricole

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Aule pronte, lezioni al via e centinaia di studenti chiamati ad affrontare uno dei passaggi più importanti del loro ingresso all’università. Domani, martedì 1° settembre, parte il Semestre Filtro all’Università Federico II di Napoli e all’Università del Sannio, che inaugurano insieme il nuovo percorso per l’accesso a Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria.

alle 9, con una giornata di accoglienza che unirà Napoli e Benevento in collegamento tra l’Aula Magna “Gaetano Salvatore” della Scuola di Medicina e Chirurgia della Federico II, a Napoli, in l’Aula Magna del Plesso Didattico di via delle Puglie a Benevento. Il primo appuntamento è, con unatra l’, a Napoli, in via Sergio Pansini 5 , ea Benevento.

Saluteranno le nuove matricole il neo Rettore della Federico II, Andrea Mazzucchi, e la Rettrice dell’Università del Sannio, Maria Moreno.

Nel corso della mattinata saranno presentati il programma del Semestre Filtro, l’organizzazione delle lezioni, gli insegnamenti previsti e i servizi di orientamento e tutoraggio offerti dai due Atenei.

“L’inizio di questo percorso è prima di tutto l’inizio di una nuova esperienza formativa e umana”, sottolineano Mazzucchi e Moreno, invitando gli studenti ad affrontare i prossimi mesi con impegno, consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità.

“Il Semestre Filtro – spiegano – non deve diventare una competizione esasperata né un’esperienza capace di togliere serenità allo studio. Deve essere, al contrario, un’occasione per concentrarsi sulla propria formazione, sulla qualità dell’apprendimento e sulla costruzione di conoscenze e competenze solide”.

È questo il senso con cui Federico II e Università del Sannio, scelgono di affrontare insieme l’avvio del nuovo percorso: accompagnare gli studenti in una fase selettiva, ma senza perdere di vista la qualità della formazione e il loro benessere.

“La collaborazione tra i due Atenei testimonia una volontà comune: mettere al centro le studentesse e gli studenti, la loro formazione e la qualità dell’esperienza universitaria”, concludono Mazzucchi e Moreno.

Il Semestre Filtro segna il superamento del tradizionale test d’ingresso: l’accesso al primo semestre è libero e la selezione avviene successivamente, sulla base degli esami di Biologia, Fisica, Chimica e propedeutica biochimica e della graduatoria nazionale. Per l’anno accademico 2026/2027 il sistema è stato confermato con alcuni correttivi, tra cui una maggiore integrazione dei programmi e più spazio alle esercitazioni.













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