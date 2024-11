Anche l’Egitto nella lista dei paesi non sicuri, i magistrati dichiarano “guerra” al governo

238 Visite

er alcune toghe non basta il decreto sui Paesi sicuri varato dal governo per superare lo stop al trasferimento dei migranti irregolari nei centri in Albania. Il tribunale di Catania, infatti, non ha convalidato il trattenimento disposto dal questore di Ragusa di un migrante arrivato dall’Egitto, che a Pozzallo ha chiesto lo status di rifugiato. Dopo il pronunciamento del tribunale di Roma che ha portato al nuovo decreto sui paesi sicuri, oggi i giudici di Catania nel provvedimento applicano la normativa europea ritenendola prevalente su quella nazionale. È il primo provvedimento in materia dopo il decreto sui Paesi sicuri firmato dal Governo Meloni. “Una lista di paesi sicuri non esime il giudice all’obbligo di una verifica della compatibilità di tale designazione con il diritto dell’Unione europea e in Egitto ci sono gravi violazioni dei diritti umani che investono le libertà di un ordinamento democratico” scrive il giudice Massimo Escher.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews