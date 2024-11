Videochiamata di Schlein in consiglio regionale, fermato (per ora) il blitz di De Luca sul terzo mandato

406 Visite

E’ arrivata a poche decine di minuti dall’inizio della riunione della Commissione Statuto del Consiglio Regionale, provocato lo stop ai lavori e, al momento, anche all’approvazione da parte dei Consiglieri Regionale del Pd della norma Salva De Luca, quella che dovrebbe arrivare il prossimo 5 Novembre in Consiglio Regionale., La video chiamata di Elly Schlein, Segretaria Nazionale del Partito Democratico, ha provocato un vero e proprio terremoto all’interno degli ambienti della maggioranza del Presidente De Luca, certo, fino a questa mattina, di poter arrivare all’approvazione della norma sul Terzo Mandato senza intoppi politici. Ed, invece, l’intoppo è arrivato e, a quanto si apprende, è anche grosso perchè la Schlein, nella video chiamata con Casillo & Co,, non avrebbe solo ribadito la contrarietà del Pd ad ogni deroga al terzo mandato (e non solo per De Luca), ma avrebbe lasciato intendere che la scelta del Partito Democratico per la candidatura in Regione Campania va nella direzione della discontinuità con De Luca.













