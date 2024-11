Morta dopo il vaccino anti-Covid, la Procura chiede processo per cinque medici

In particolare, la primaria del Pronto soccorso di Lavagna – a cui la ragazza si rivolse la sera del 3 giugno – è accusata di non aver diffuso formalmente leper il trattamento della Vitt, la Sindrome da trombocitopenia trombotica da vaccino che portò alla morte di Canepa. Lei e gli altri medici, nella ricostruzione dei pm Stefano Puppo e Francesca Rombolà, hanno inoltre omesso di effettuareper(tra cui il dosaggio del D-Dimero e gli anticorpi anti-eparina) nonostante la presenza di sintomi compatibili, e nonostante fossero informalmente a conoscenza di quelle linee guida. Il mancato riconoscimento della Vitt portò alla dimissione della paziente dopo poche ore, prima del secondo ricovero e del trasferimento al San Martino di Genova, dove avvenne il decesso.

A tutti gli indagati è contestato anche il reato di falso ideologico, per non avere attestato, nella documentazione sanitaria, che la ragazza era stata sottoposta a vaccinazione anti-Covid. Dall’autopsia era emerso che la paziente “non aveva alcuna patologia pregressa e non aveva preso alcun farmaco”, e che la morte per trombosi era “ragionevolmente da riferirsi a un effetto avverso da somministrazione del vaccino”. L’udienza preliminare di fronte alla giudice Carla Pastorini è stata fissata per il 16 gennaio.