Dalma Maradona: “Sono tifosa del Napoli, ma non mi lasciano entrare allo stadio”

Dalma Maradona, figlia del compianto Diego Armando Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti presenti a margine dell’evento “Per sempre con Diego” che si è tenuto oggi sulla nave MSC Splendida Europa: “Ogni volta che vengo a Napoli la gente di questa città si comporta sempre in maniera molto carina con noi. Mio padre è presente in ogni strada di Napoli e nel cuore di ogni napoletano”, ha sottolineato la figlia del Pibe de Oro.

Poi ancora: “So che il Murales di papà è il sito più visitato dopo Pompei ed è una cosa fortissima e bellissima. Ogni volta che vengo a Napoli vado ai quartieri spagnoli, faccio un saluto veloce al murale e vado via. Avrei voglia di vedere una partita del Napoli nello stadio intitolato a mio padre ma non mi lasciano entrare. Ma l’importante è che venga fatta giustizia riguardo mio padre”.

“Napoli in lotta per lo Scudetto? A me piace tanto il Napoli e sono tifosa del Napoli. Non mi lasciano entrare allo stadio ma voglio sempre che il Napoli vinca”, ha riferit













