La madre di Leonardo, suicida a 15 anni: “I docenti dovevano tutelarlo dai bulli”

318 Visite

“Ad un certo punto della cerimonia si è avvicinato il preside del Panzini per farmi le condoglianze, a due passi c’era la bara di Leo. Io gli ho detto solo: La prego di allontanarsi da me per favore”. Lo racconta in un’intervista al Corriere della Sera Viktoryia Ramanenka, la mamma di Leonardo Calcina, il quindicenne che si è tolto la vita domenica scorsa a Senigallia (Ancona), ricordando il funerale del figlio. Ora, dice “il tempo non passerà più, anche se adesso io pretendo giustizia: che quei bulli vadano dritti in riformatorio. E chi ha sbagliato tra i professori se la veda coi giudici. È un dovere per i docenti tutelare i ragazzi, noi li affidiamo a loro”.

“Era vittima di un tormento continuo”

La donna riporta i racconti di Leonardo: “Il 7 ottobre durante una passeggiata si è sfogato con me e suo padre: due ragazzi e una ragazza lo prendevano in giro, lo bullizzavano, e lui non ha retto più per la vergogna e per la sofferenza patita. Era vittima di un tormento continuo”. Il ragazzo si era rivolto anche a un professore, “il 9 ottobre, ma purtroppo questa persona non è intervenuta nel modo giusto”. “Leo – racconta la donna – mi ha mandato dei WhatsApp per dirmi che aveva spiegato al prof di sostegno che non ce la faceva più e che voleva lasciare la scuola. Ma il docente gli ha risposto che fino ai 16 anni la scuola è obbligatoria. E inoltre il professore non ha avvisato né me né il mio ex marito. Secondo Leo, poi, anche altri professori facevano finta di non vedere”.