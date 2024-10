La mossa di Meloni. Un decreto legge ad hoc sul caso Albania e per “bloccare” i magistrati

133 Visite

Un decreto legge ad hoc che confermi la linea dura e che scongiuri il clamoroso fallimento del patto Meloni-Rama per la deportazione oltremare dei migranti irregolari. Indietro non si torna, è il diktat: se fino a mercoledì o giovedi non approderà a Shengjin una nave italiana con altri migranti a bordo sarà solo per le cattive condizioni meteo che non consentono «salvataggi». Antonio Tajani (in missione in Medio Oriente). Lo strumento giuridico individuato è il decreto legge, che nelle intenzioni di Palazzo Chigi serve a «blindare il tema dei Paesi sicuri». La scrittura e limatura delle nuove norme assieme ai tecnici di Esteri, Viminale e Giustizia andrà avanti fino alle sei di domani sera, quando la premier aprirà il Consiglio dei ministri e illustrerà il provvedimento, assente il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri(in missione in Medio Oriente). Lo strumento giuridico individuato è il decreto legge, che nelle intenzioni di Palazzo Chigi serve a «».

L’urgenza del governo è doppia: disinnescare il flop del modello Albania ed evitare che cadano sia la procedura accelerata per i rimpatri su tutto il territorio italiano, che l’intero Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. «Il tema va ben oltre il nostro interesse nazionale» ripete ai ministri la premier, forte dell’apprezzamento di Ursula von der Leyen.

Da Palazzo Chigi, dove non sfuggono il dispiacere e la preoccupazione del presidente Mattarella per il braccio di ferro con i magistrati, Mantovano si sta confrontando ai massimi livelli con gli uffici giuridici del Quirinale per sciogliere nel modo più indolore il nodo politico e normativo.

Tecnicamente, il punto di partenza è il decreto interministeriale del 7 maggio 2024 con l’elenco dei Paesi di provenienza dei migranti che il governo italiano ritiene sicuri. Alla Farnesina ammettono che «alcune schede andranno modificate» in corsa. Il passaggio cruciale è elevare quel testo a norma di legge di rango primario, il che avviene scrivendo un decreto legge che conterrà — forse sotto forma di allegato — la nuova lista dei Paesi sicuri, destinata ad essere aggiornata ogni sei mesi. «Non tocca alla magistratura decidere se uno Stato è sicuro — aveva ammonito il ministro della Giustizia, Nordio —. È una questione di alta politica».

L’esecutivo vuole «neutralizzare» la sentenza del 4 ottobre della Corte di giustizia Ue secondo cui non esistono Paesi parzialmente sicuri, sentenza che ha fatto da base giuridica al mancato trattenimento nel centro di Gjader dei 12 migranti di Egitto e Bangladesh, rimessi in libertà. Aggirare la sentenza della Corte di giustizia non è cosa facile, ammettono anche a destra, ma gli addetti ai lavori ritengono che rafforzare con una legge l’elenco dei Paesi sicuri renda più difficile alle «toghe ideologizzate» scalfire le disposizioni del governo. Definire l’elenco dei Paesi sicuri con una legge vera e propria consentirebbe di superare le situazioni di criticità impedendo alla magistratura di disapplicare le norme.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews