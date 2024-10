Monteforte irpino, il colonnello Chiariello da mesi sovraordinato al Comune: lo ha voluto il prefetto Scialla

350 Visite

Monteforte Irpino. Lotta alla camorra nell’avellinese: Il colonnello Biagio Chiariello, attuale Comandante della Polizia Locale di Arzano, grazie alla sua capacità di leggere la realtà dei territori inquinati dalla criminalità, e risolvere i problemi in modo efficace, è stato voluto, dal Prefetto Rosalba Scialla, in qualità di Sovraordinato, unitamente alla Commissione Prefettizia, nel comune di Monteforte Irpino (AV), sciolto per infiltrazioni camorristiche. Un ulteriore e prestigioso incarico per Chiariello già insignito dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza Cavaliere al merito.

