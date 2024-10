La voce del cittadino. “Ero in ospedale con mio figlio, l’addetto alla vigilanza e il posto comprato”

Caro direttore, vorrei denunciare una cosa al quanto allucinante, ieri mi trovavo in un ospedale della zona collinare di Napoli, precisamente al reparto pediatria e ad un certo punto un addetto alla vigilanza, che poco prima era stato richiamato da un dottore del reparto in quanto non svolgeva adeguatamente il suo lavoro, ha iniziato a sbraitare urlando che il suo posto di lavoro l’aveva pagato. Ovviamente spaventando tutti compresi i bambini presenti. Che degrado! Mi domando: a che razza di Aziende affidano questi servizi e non fanno nulla per migliorare la situazione a discapito sempre di noi cittadini. Spero possa pubblicare questa mia denuncia.

Grazie, Alessandra