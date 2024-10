L’odissea di Carmen, la 42enne operata due volte a Giugliano e poi morta a Castelvolturno. La magistratura dovrà fare chiarezza

Carmen Coppola, 42 anni, un marito e tre figli di 18, 13 e 10 anni, è deceduto dopo un intervento di riduzione dello stomaco. E’ morta alla clinica Pineta Grande di Castelvolturno, ma in precedenza era stata operata al San Giuliano di Giugliano. Il marito, Luigi Correale, ora chiede di fare chiarezza sul decesso e ha sporto querela. Le risposte, verosimilmente, arriveranno dall’autopsia.

La donna lo scorso 20 giugno – come scrive Il Mattino – si era sottoposta a un intervento chirurgico presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano. Un’operazione di riduzione dello stomaco, con successivo decorso operatorio, seguito poi da un secondo intervento. I problemi sarebbero arrivati nei giorni e settimane successive: Carmela avrebbe accusato diversi svenimenti, probabilmente provocati dalla presenza di una fistole, per la quale i medici giuglianesi avevano consigliato il trasferimento a Pineta Grande. Lì i medici hanno tentato di rimuovere l’infezione, che sarebbe stata in uno stato avanzato, ma la donna è morta dopo 12 ore di terapia intensiva.