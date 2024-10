Elezioni Usa, l’effetto Kamala non c’è più: Trump in vantaggio negli Stati chiave

124 Visite

La luna di miele tra gli americani e Kamala Harris è finita. Giorno dopo giorno l’inerzia dei sondaggi mostra non solo che l’elezione è apertissima, ma soprattutto che Donald Trump inizia a risalire e ad annullare il vantaggio che la vicepresidente aveva accumulato nel corso dell’estate. Partiamo dai numeri, delineiamo lo scenario. Al momento la supermedia del portale FiveThirtyEight, Harris ha un vantaggio nazionale di 2,6 punti, 48,5% per lei contro il 46% del tycoon. Ma è agli Stati in bilico che bisogna guardare. Quei pezzi di America, cioè, dove si deciderà davvero il prossimo presidente per una manciata di voti. Stiamo parlando del Blue Wall di Wisconsin, Michigan e Pennsylvania e degli Stati del sud con Nevada, Arizona, Georgia e North Carolina. In tutti questi scenari i due candidati sono testa a testa:

Wisconsin: Harris avanti (49% a 48%) Michigan: Parità (48% a 48%) Pennsylvania: Harris avanti (49% a 48%)



Nevada: Parità (48% a 48%)

Arizona: Trump avanti (49% a 47%)

Georgia: Trump avanti (49% a 48%)

North Carolina: Trump avanti (49% a 48%)

Se osserviamo questa mappa si capisce che tutto verrà deciso letteralmente per una manciata di voti. Anzi, al momento a rischiare di più è proprio Harris. Dal 2000 i democratici hanno mostrato di soffre molto il sistema del collegio elettorale. Cioè il meccanismo con cui si elegge un presidente. Per vincere un candidato deve ottenere la maggioranza dei grandi elettori (il numero minimo per vincere è 270) conquistando la maggioranza dei voti nei singoli Stati e ottenendo questi grandi elettori. Questo vuol dire che non vince chi ha più voti in assoluto, ma chi “conquista” più Stati.

Dalla rocambolesca vittoria di George W. Bush contro Al Gore nel 2000 in poi, i repubblicani hanno dimostrato di avere la forza di vincere le elezioni anche senza vincere il voto popolare. Donald Trump nel 2016 è riuscito a battere Hillary Clinton non conuistando la maggioranza dei voti. Per queste ragioni negli anni gli esperti hanno calcolato che per sperare di vincere i dem devono avere un margine di voto a livello nazionale superiore ai 3 punti. Tutto questo spiega perché Harris è entrata forse nel momento più complesso della sua campagna elettorale. Avrebbe bisogno di un distacco maggiore nei sondaggi, ma al momento la forbice con Trump invece di aumentare sta diminuendo.













