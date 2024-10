Manovra, per la Sanità 3 miliardi in più: piano assunzioni medici e infermieri

61 Visite

“In manovra puntiamo a un piano su tre anni per assumere medici e soprattutto infermieri che sono quelli che mancano di più”: il ministro della salute Orazio Schillaci punta dritto al cuore dell’emergenza sanità – quella della carenza del personale – e lo ribadisce in chiusura del G7 Salute ad Ancona dove ha annunciato, di fronte alla “attuale pandemia dell’antimicrobicoresistenza”, anche la creazione di un fondo di 21 milioni sempre in manovra per aiutare la ricerca di nuovi antibiotici.

Il piano di assunzioni con priorità agli infermieri

Schillaci non dà numeri esatti sulle assunzioni in attesa di capire nel dettaglio la dote a disposizione, ma l’obiettivo è superare le 30mila per raggiungere le 40mila se il collega all’Economia Giancarlo Giorgetti troverà le risorse dando priorità agli infermieri che sono le figure che mancano di più. E da Ancona risponde anche ai medici di famiglia della Fimmg che hanno dichiarato lo stato di agitazione e minacciano lo sciopero perché chiedono più risorse in manovra per l’assistenza territoriale: “Sono pronto ad ascoltarli, ma chi è pagato poco in Italia sono gli infermieri, non i medici”, sottolinea il ministro. Che annuncia anche, dopo un incontro bilaterale al G7 con la vice ministra indiana, di essere ormai ai dettagli finali per la firma di un Protocollo per portare infermieri indiani nel nostro Paese che ne ha meno di tutti i Sette Grandi della Terra: “Hanno una formazione di qualità e seguiranno corsi per imparare l’italiano. Serviranno a tamponare la carenza attuale soprattutto per l’avvio della sanità territoriale su cui investe il Pnrr”.

La dote in manovra per la Sanità tra i 2 e i 3 miliardi

Nella legge di bilancio attesa in consiglio dei ministri già il prossimo 20 ottobre la Sanità proverà a spuntare una dote di almeno 2 miliardi che però rischia di non essere sufficiente per finanziare tutte le misure che il ministero guidato da Schillaci vuole portare a casa. Da qui il tentativo di alzare l’asticella vicino ai 3 miliardi perché oltre al maxi piano di assunzioni da finanziare in tre anni in cantiere c’è l’aggiornamento delle tariffe ospedaliere (i Drg) ferme dal 2012 che da solo vale circa 1 miliardo. Si tratta dei rimborsi che le Regioni danno alle Asl – compresi le strutture private convenzionate con il Ssn – per le cure ospedaliere che nel frattempo tra inflazione e l’avvento di nuove tecnologie come la chirurgia robotica sono cambiate radicalmente oltre che essere in alcuni casi molto più costose.













