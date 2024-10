327 Visite

Sono ben 101 licenze sospese nei primi nove mesi del 2024, come abbiamo accennato. Un dato che attesta l’impegno dell’amministrazione Manfredi nel contrasto alle irregolarità del servizio pubblico non di linea. Complessivamente, sono 207 le sanzioni emesse contro i taxisti scorretti, per irregolarità dei tassametri o per il rifiuto di corse brevi. Le operazioni sono coordinate dalla polizia municipale.













