UIL SCUOLA CAMPANIA: “MAGGIORE SICUREZZA NELLE SCUOLE PER EVITARE NUOVE TRAGEDIE”

Durante l’assemblea sindacale tenutasi ieri presso l’Istituto Pergolesi di Pozzuoli, la UIL Scuola Campania ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Gabriele, il bambino tragicamente scomparso a scuola. All’incontro erano presenti una delegazione dell’Istituto Borsellino di Quarto, il sindaco di Quarto Antonio Sabino, l’assessore di Pozzuoli Festa, ex dirigente scolastico, e Nicola Cutrignelli, segretario territoriale UIL Scuola Rua per i distretti 24 e 25.

Roberta Vannini, segretaria generale UIL Scuola Campania, ha espresso profondo cordoglio e ribadito la necessità di un impegno maggiore per garantire la sicurezza scolastica.

“Non è accettabile – ha sottolineato – che il personale scolastico debba affrontare emergenze sanitarie senza strumenti e formazione adeguati. La tragedia di Gabriele ci impone di fare di più. Da sempre chiediamo investimenti in sicurezza e nella valorizzazione del personale per evitare simili situazioni in futuro”.

Il sindaco Sabino ha sottolineato l’importanza di una comunità scolastica unita e solidale: “Ciò che è accaduto non dovrebbe mai succedere, soprattutto a scuola”. L’assessore Festa ha poi espresso vicinanza alla famiglia, ribadendo la necessità di evitare che simili tragedie si ripetano.

Nicola Cutrignelli ha encomiato l’operato di tutti coloro che hanno prestato nell’immediato i primi soccorsi a Gabriele e ha confermato l’impegno del sindacato a livello territoriale, evidenziando l’urgenza di misure concrete per la sicurezza nelle scuole, affinché eventi del genere non si ripetano.

La UIL Scuola continuerà a rivendicare maggiore sicurezza nelle scuole anche per prevenire tragedie come quella di Gabriele.













