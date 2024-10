Si spara con la pistola del padre: morto 15enne vittima di bullismo

203 Visite

E’ stato trovato morto in un casale di campagna, vicino a Montignano, frazione di Senigallia (Ancona) il ragazzino di 15 anni che questa mattina ha sottratto la pistola d’ordinanza del padre, un vigile urbano in servizio in città, e si è allontanato da casa.

La fuga è avvenuta dopo un diverbio con il padre ma pare che ci sia l’ombra del bullismo. La procura di Ancona ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.

Poco dopo le 11 la tragica scoperta del corpo del ragazzino senza vita in un casolare di campagna. Anche le scuole erano state messe in allarme nel timore che il 15enne avesse altre intenzioni: i dirigenti degli istituti cittadini hanno ordinato agli insegnanti di tenere i ragazzi in classe e non farli uscire all’esterno.

Dalla madre del ragazzo una denucnai per bullismo Il giovane che si è suicidato “subiva atti di bullismo, veniva preso in giro con frasi volgari e pesanti. Di questo si era confidato con i genitori. Tanto che la notte scorsa, attorno alle 3 mentre erano in corso le ricerche, la madre ha presentato denuncia ai carabinieri indicando anche i nomi dei ragazzini che lo deridevano con frasi pesantemente volgari ed ingiuriose”. A precisarlo è il legale della famiglia del giovane, Pia Perricci che spiega: “La famiglia del giovane era affiatata, il dialogo con lui c’era, non voleva più andare a scuola e i genitori ne avrebbero presto parlato con la preside della scuola”. Il sindaco: “Una vicenda che ci lascia sgomenti” Parla il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti: “Una grande tragedia per l’intera comunità, s’è trattato purtroppo di un evento molto brutto. Conosco il padre. Per quanto mi riguarda so che è una persona estremamente seria e brava, molto generosa anche sul lavoro. Davvero – conclude – una triste vicenda che ci lascia sgomenti“.













